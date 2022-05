Il Giro del canguro, Hindley mette la prima - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 30 maggio 2022) Matteo Sobrero ha vinto l'ultima cronometro dall'Arena di Verona,. a destra il vincitore del Giro Jai Hindley di Angelo Costa Il pagellone finale del Giro d'Italia. 10 Hindley. A 26 anni porta il suo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Matteo Sobrero ha vinto l'ultima cronometro dall'Arena di Verona,. a destra il vincitore delJaidi Angelo Costa Il pagellone finale deld'Italia. 10. A 26 anni porta il suo ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 2?1? La bellezza di Verona è una perla inserita in un contesto attivo e operoso: dalle cav… - AlbertoBagnai : Anni di militanza attiva iniziata nel duemilacredici. Account pandemico avviato nel 2020 come parte del meraviglios… - Merrima40257784 : @Luca_Fantuzzi @Clutcher Le biciclette da 10k che vede in giro sono di quelli che pedalano solo la domenica, perché… - Luca_Fantuzzi : @Merrima40257784 @Clutcher Al di là del fatto che non è un bene a livello macro, mi fa piacere per chi ci riesce, s… -