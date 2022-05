Il Giornale di Sicilia: Palermo-Padova del 12 giugno potrebbe essere spostata per le elezioni amministrative (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia, la gara di ritorno della finale playoff di Serie C tra Palermo e Padova, in programma al momento il 12 giugno, potrebbe essere spostata. In quei giorni infatti nel capoluogo Siciliano, come in molti altre città italiane, si terranno le elezioni amministrative e le consultazioni per il referendum e questo potrebbe creare problemi di gestione dei due eventi nella stessa giornata. Al momento non sono arrivate indicazioni da Questura e istituzioni ma se ne saprà di più nelle prossime ore, quando si svolgerà la riunione organizzativa tra i due club e la Lega Pro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo quanto riporta Ildi, la gara di ritorno della finale playoff di Serie C tra, in programma al momento il 12. In quei giorni infatti nel capoluogono, come in molti altre città italiane, si terranno lee le consultazioni per il referendum e questocreare problemi di gestione dei due eventi nella stessa giornata. Al momento non sono arrivate indicazioni da Questura e istituzioni ma se ne saprà di più nelle prossime ore, quando si svolgerà la riunione organizzativa tra i due club e la Lega Pro. SportFace.

