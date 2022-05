“Il figlio è di Zaniolo? Con quel gamberetto…”, la replica di Chiara Nasti al coro su Zaccagni | FOTO (Di lunedì 30 maggio 2022) La festa della Roma è stata scatenata, i giallorossi hanno alzato la Conference League dopo la vittoria in finale contro il Feyenoord, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con gol decisivo di Zaniolo. Proprio l’attaccante è stato protagonista anche al fischio finale, la sua esultanza non è passata di certo inosservata. Zaniolo si è messo in mostra con canti e balli e ha lanciato i cori in versione ultras. I tifosi giallorossi sono tornati finalmente a festeggiare e non hanno risparmiato sfottò nei confronti della Lazio. E’ stato esposto uno striscione “Tirana una brutta aria” e il calciatore Zaccagni è stato preso di mira. “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, è il coro lanciato dai tifosi giallorossi con riferimento alla relazione del passato tra ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) La festa della Roma è stata scatenata, i giallorossi hanno alzato la Conference League dopo la vittoria in finale contro il Feyenoord, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con gol decisivo di. Proprio l’attaccante è stato protagonista anche al fischio finale, la sua esultanza non è passata di certo inosservata.si è messo in mostra con canti e balli e ha lanciato i cori in versione ultras. I tifosi giallorossi sono tornati finalmente a festeggiare e non hanno risparmiato sfottò nei confronti della Lazio. E’ stato esposto uno striscione “Tirana una brutta aria” e il calciatoreè stato preso di mira. “Ildiè di”, è illanciato dai tifosi giallorossi con riferimento alla relazione del passato tra ...

