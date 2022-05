Il Ddl Zan raccontato da Alessandro Zan a mia figlia di otto anni (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa non è un’intervista tradizionale, doveva esserlo sul nascere quando ho sentito telefonicamente Alessandro Zan per fissare un appuntamento in cui parlare del tanto discusso DDL che porta il suo nome. Poi si è trasformata in una singolare esperienza che confuta con disarmante concretezza la tesi secondo la quale, approvando il testo, si porterebbe nelle scuole la pericolosissima “teoria gender”. Ecco, il giorno dell’intervista – come capita a milioni di professioniste che sono anche mamme – non sapevo a chi lasciare Lucrezia, la mia bimba di otto anni. Cosa faccio? Scrivo a Zan e gli dico di annullare? Rimandiamo sine die? Le agende sono complicate, chissà quando riusciamo poi. No, non posso. Beh, allora potrei lasciare Lucrezia a qualcuno di fiducia? Ma si preannuncia una vera impresa reperire quel qualcuno al punto tale che… ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa non è un’intervista tradizionale, doveva esserlo sul nascere quando ho sentito telefonicamenteZan per fissare un appuntamento in cui parlare del tanto discusso DDL che porta il suo nome. Poi si è trasformata in una singolare esperienza che confuta con disarmante concretezza la tesi secondo la quale, approvando il testo, si porterebbe nelle scuole la pericolosissima “teoria gender”. Ecco, il giorno dell’intervista – come capita a milioni di professioniste che sono anche mamme – non sapevo a chi lasciare Lucrezia, la mia bimba di. Cosa faccio? Scrivo a Zan e gli dico di annullare? Rimandiamo sine die? Le agende sono complicate, chissà quando riusciamo poi. No, non posso. Beh, allora potrei lasciare Lucrezia a qualcuno di fiducia? Ma si preannuncia una vera impresa reperire quel qualcuno al punto tale che… ...

