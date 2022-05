Il Concistoro di Papa Francesco e i nuovi equilibri nella Chiesa (Di lunedì 30 maggio 2022) A poco meno di 48 ore dalla definitiva uscita di scena del cardinale Angelo Sodano, onnipotente e controverso segretario di Stato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI (che ne accettò le dimissioni il 22 giugno 2006 per raggiunti limiti d’età), Papa Francesco ha ieri annunciato, dopo la consueta preghiera del Regina coeli, un nuovo Concistoro per la creazione di 21 nuovi porporati. Di essi 16 avranno diritto di voto in un eventuale conclave. Avendo invece superato gli 80 anni il giorno della solenne adunanza, che si terrà il 27 agosto, saranno cinque i non elettori: i due arcivescovi emeriti di Cartagena (Colombia) Jorge Enrique Jiménez Carvajal e di Cagliari Arrigo Miglio, il salesiano belga Lucas Van Looy, vescovo emerito di Gent, il camerlengo del Capitolo di San Pietro ed ex sottosegretario del Sinodo dei ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) A poco meno di 48 ore dalla definitiva uscita di scena del cardinale Angelo Sodano, onnipotente e controverso segretario di Stato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI (che ne accettò le dimissioni il 22 giugno 2006 per raggiunti limiti d’età),ha ieri annunciato, dopo la consueta preghiera del Regina coeli, un nuovoper la creazione di 21porporati. Di essi 16 avranno diritto di voto in un eventuale conclave. Avendo invece superato gli 80 anni il giorno della solenne adunanza, che si terrà il 27 agosto, saranno cinque i non elettori: i due arcivescovi emeriti di Cartagena (Colombia) Jorge Enrique Jiménez Carvajal e di Cagliari Arrigo Miglio, il salesiano belga Lucas Van Looy, vescovo emerito di Gent, il camerlengo del Capitolo di San Pietro ed ex sottosegretario del Sinodo dei ...

