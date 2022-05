Il commissario europeo Schmit vuole adeguare i salari all’inflazione (Di lunedì 30 maggio 2022) «Io credo che si debba tenere la dinamica dei salari vicino all’aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale». Il commissario europeo per il Lavoro Nicolas Schmit lancia il sasso in un’intervista alla Stampa, sfidando le “confindustrie” del continente. Se non agiamo, sostiene, «la domanda crollerebbe e ci ritroveremmo in quello che tutti temono, ovvero nella stagflazione». Il problema, spiega, è che in Europa «ci attendevamo la ripresa dell’inflazione, ma non che sarebbe stata così massiccia e oltre il breve termine. Lo scenario è cambiato. Per la guerra, l’energia e i prezzi del cibo, per colpa di chi trae vantaggio degli aumenti incrementando lo stessi i prezzi. Oltretutto, c’è un effetto di anticipazione sugli aumenti, anche in settori non direttamente collegati a quelli dove i prezzi stanno ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) «Io credo che si debba tenere la dinamica deivicino all’aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale». Ilper il Lavoro Nicolaslancia il sasso in un’intervista alla Stampa, sfidando le “confindustrie” del continente. Se non agiamo, sostiene, «la domanda crollerebbe e ci ritroveremmo in quello che tutti temono, ovvero nella stagflazione». Il problema, spiega, è che in Europa «ci attendevamo la ripresa dell’inflazione, ma non che sarebbe stata così massiccia e oltre il breve termine. Lo scenario è cambiato. Per la guerra, l’energia e i prezzi del cibo, per colpa di chi trae vantaggio degli aumenti incrementando lo stessi i prezzi. Oltretutto, c’è un effetto di anticipazione sugli aumenti, anche in settori non direttamente collegati a quelli dove i prezzi stanno ...

