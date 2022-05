Il cittadino proprietario architetto dilettante

Advertising

Giupdis : @TrimyJorge @capriglia1 @ricpuglisi @gspazianitesta Aggiungerei prima si riformi anche la materia sugli affitti, vi… -

Today.it

... " L'animale " scrive il primo", che si trova in buone condizioni di salute , è stato portato al canile municipale . Ilè stato sanzionato per violazione dell'ordinanza . Un ...Per tale motivo, ildi casa, che è tenuto a versare l'IMU, dovrebbe annualmente ... Ilha la possibilità di decidere di versare l'importo dell'IMU in un'unica soluzione , entro ... Il Cittadino Proprietario e il Bene Comune Il proprietario del club brianzolo: "Abbiamo combattuto per un lungo anno, risultato fantastico per tutti i cittadini della Brianza" ...Santarelli: "Il Comune ha preso possesso del capannone, è stato un percorso pieno di ostacoli. Pronto il progetto per la piazza" ...