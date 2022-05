Il CEO di Sony Semiconductor | “Nel 2024 la qualità delle foto scattate dai telefoni supererà quella delle mirrorless”

Advertising

Digital_Day : Scritto nero su bianco sulle slide. Noi restiamo convinti che nel 2024 i telefoni non supereranno come qualità nemm… - umanesimo : @AleGuerani @semioticmonkey il ceo sony divisione semiconduttori guarda il sensore - umanesimo : Ciao @semioticmonkey lo sai che secondo il CEO della divisione semiconduttori della Sony, la qualità dei sensori p… - larcisiciliano : ??Il CEO Sony ha dichiarato che nel 2024 la qualità delle immagini prodotte da uno smartphone supererà quella delle… - Imille10 : Dopo i numerosi acquisti effettuati dalla Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, Ceo della Società, ha dichiarat… -

... Disney,Pictures, Paramount e Viacom. Chili sarà la prima piattaforma OTT (over - the - top) in Europa ad accettare pagamenti in criptovalute , ha affermato ile founder della società ...'Sono entusiasta di collaborare con il fondatore edi Hipgnosis Merck Mercuriadis' , ha ... Nello stesso mese, Bob Dylan ha stretto un accordo con laMusic Entertainment per i diritti di tutta ...La domanda di Ps5 è altissima ma la crisi dei microchip frena la produzione. Il ceo Ryan: "Pronti a trasformare struttura aziendale" ...Sony è pronta per la rivoluzione del Metaverso con il push multipiattaforma salendo di livello rispetto a chi l'ha preceduta, come Meta.