Il 4 maggio, il giorno dei traslochi, è alle spalle. Ma l'emergenza-camerette per Manfredi non è finita (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Per fortuna il 4 maggio è alle spalle. Quel giorno, infatti, scadendo i contratti di fitto, a Napoli è tradizionalmente dedicato ai traslochi. Ma il motivo per cui a Palazzo San Giacomo non è passata la preoccupazione che l'accompagna, l'ha spiegato implicitamente il sindaco Gaetano Manfredi questa mattina, prima del consiglio comunale: "La raccolta va abbastanza bene, ma una delle difficoltà che ci sono è costituita dagli ingombranti: non possono essere raccolti in maniera ordinaria perché si confondono con il rifiuto che va nelle strutture di trattamento e le blocca". Incalzato dai cronisti, Manfredi poi ha continuato: "C'è da dire anche che c'è molta inciviltà. Se si gira per Napoli, si trovano sedie, materassi, mobili e, ...

