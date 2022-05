IIDEA presenta il nuovo report annuale sugli Esports in Italia

(Di lunedì 30 maggio 2022) In collaborazione con Nielsen, anche quest’annoil Rapportoin, mostrando numeri sempre più incoraggianti per gli appassionati del settore e gli addetti ai lavori. Secondo questa ricerca, insono 475.000 le persone che dichiarano di seguire eventiquotidianamente (Avid Fan), mentre coloro che seguono gli eventi più volte a settimana arrivano a 1.620.000 (Fanbase). Numeri che si confermano stabili rispetto alla precedente rilevazione, ma che confermano un consolidamento dell’interesse dell’utenza nei confronti degli, che hanno visto un boom di crescita durante il periodo di pandemia più intenso e che continuano a mantenere alto l’interesse dei fan. Chi segue gli ...

