Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuto oggi, presso Palazzo Wedekind, a Roma, il convegno organizzato dall'Internet Governance Forum (Igf) e dall'Inps sul tema 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità'. Il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, intervenendo in apertura dei lavori ha voluto sottolineare come l'Inps sia parte attiva nel processo di cambiamento in atto: “L'Inps vuole collocarsi nel panorama di aziende pubbliche altamente digitalizzate, dove per i giovani è importante accedere a tecnologie avanzate, offrendo a ragazzi e neoassunti una prospettiva di carriera in un mondo completamente digitalizzato e con dei percorsi di carriera attrattivi, che si ispirino al merito, e politiche del personale all'avanguardia, che concilino lavoro e famiglia all'insegna ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuto oggi, presso Palazzo Wedekind, a Roma, il convegno organizzato dall'Internet Governance Forum (Igf) e dall'sul tema 'Pa digitale e'. Il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, intervenendo in apertura dei lavori ha voluto sottolineare come l'sia parte attiva nel processo di cambiamento in atto: “L'vuole collocarsi nel panorama di aziende pubbliche altamente digitalizzate, dove per i giovani è importante accedere a tecnologie avanzate, offrendo a ragazzi e neoassunti una prospettiva di carriera in un mondo completamente digitalizzato e con dei percorsi di carriera attrattivi, che si ispirino al merito, e politiche del personale all'avanguardia, che concilino lavoro e famiglia all'insegna ...

StraNotizie : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - lifestyleblogit : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - - TV7Benevento : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - - LocalPage3 : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - giannigosta : PA Digitale e PNRR. AIDR: l’evento di IGF e INPS per tracciare il futuro dei servizi al cittadino -