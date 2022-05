Idris Elba nel trailer ufficiale di Beast, nuovo thriller al cardiopalma diretto da Baltasar Kormákur (Di lunedì 30 maggio 2022) : a volte il fruscio tra i cespugli è davvero causato da un mostro Idris Elba (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad) è il protagonista di un nuovo thriller al cardiopalma che racconta di un padre e delle sue due figlie adolescenti che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario intenzionato a dimostrare che nella savana c’è solo un predatore supremo. Elba interpreta il Dottor Nate Daniels, un marito rimasto vedovo da poco, che torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (Sharlto Copley), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) : a volte il fruscio tra i cespugli è davvero causato da un mostro(Fast & Furious: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad) è il protagonista di unalche racconta di un padre e delle sue due figlie adolescenti che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario intenzionato a dimostrare che nella savana c’è solo un predatore supremo.interpreta il Dottor Nate Daniels, un marito rimasto vedovo da poco, che torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (Sharlto Copley), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza ...

Advertising

Screenweek : #IdrisElba interpreta un uomo rimasto vedovo da poco in Beast, il thriller diretto da #BaltasarKormákur Ecco il tra… - daddydalbert : @Dottor_Strowman Volevo idris elba come nuovo superman - harry_james : #IdrisElba interpreta un uomo rimasto vedovo da poco in Beast, il thriller diretto da #BaltasarKormákur Ecco il tra… - Screenweek : Beast: #IdrisElba contro un leone nel trailer italiano #BeastMovie #BeastIlFilm - NithyanandaS369 : RT @CineFacts_: Anche voi fan di #IdrisElba come noi? Arriva un nuovo film! #cinefacts #beast -