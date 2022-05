«I tifosi inglesi sono stati usati come capro espiatorio dalle autorità francesi e dall’Uefa» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sabato sera, all’esterno dello Stade de France, a Parigi, in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, solo il caso ha evitato una tragedia.state aperte inchieste, l’organizzazione dell’evento è stata criminale. Oggi il Corriere della Sera intervista l’avvocato francese Pierre Barthélemy, membro del consiglio di amministrazione dell’associazione internazionale di«Football Supporters Europe» (Fse). «Che sia colpa deisenza biglietto è una versione concordata tra lee l’Uefa. Ma non regge, cosìnon reggeva la prima spiegazione, cioè il presunto arrivo in ritardo deidel Liverpool, in realtà rimasti bloccati ore per colpa di una disorganizzazione totale. È solo per ...