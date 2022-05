I Kalush Orchestra dopo la vittoria all’Eurovision vendono il trofeo per comprare droni per l’esercito ucraino (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Salito agli onori della ribalta con la vittoria dell’Eurovision 2022 grazie alla canzone Stefania, il gruppo musicale ucraino Kalush Orchestra torna a far parlare di sé. Infatti, i membri della band hanno deciso di mettere all’asta il trofeo conquistato proprio il 14 maggio con il primo posto all’Eurovision. Con i soldi ricavati dalla vendita, i Kalush Orchestra hanno finanziato l’acquisto di droni per l’esercito ucraino. Il trofeo dell’Eurovision all’asta per comprare droni Quella di quest’anno è stata sicuramente una edizione dell’Eurovision diversa dalle altre. A parte le ragioni campanilistiche, come il fatto che si sia tenuta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Salito agli onori della ribalta con ladell’Eurovision 2022 grazie alla canzone Stefania, il gruppo musicaletorna a far parlare di sé. Infatti, i membri della band hanno deciso di mettere all’asta ilconquistato proprio il 14 maggio con il primo posto. Con i soldi ricavati dalla vendita, ihanno finanziato l’acquisto diper. Ildell’Eurovision all’asta perQuella di quest’anno è stata sicuramente una edizione dell’Eurovision diversa dalle altre. A parte le ragioni campanilistiche, come il fatto che si sia tenuta ...

