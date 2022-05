Hostiles | un' America malinconica e struggente

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022)Sky Cinema 2 ore 21.15 con Christian Bale, Rosamund Pike e Wes Studi. Regia di Scott Cooper. Produzione USA 2017. Durata 2 ore e 15 LA TRAMA Alla fine dell'800 le guerre indiane insi sono concluse . Un capitano di cavalleria che ha combattuto i Cheyennes per 20 anni riceve un ordine a dir poco sgradito. Deve scortare un vecchio capo , suo nemico di sempre, e la sua famiglia alla riserva della tribù. Il capo è malato terminale e vorrebbe morire sulla sua terra. La strada è lunga e piena di pericoli, tra soldati disertori e bande di irriducibili Comanches. Quando la meta è raggiunta i nemici saranno amici. PERCHE' VEDERLO perchè l'odissea è raccontata con piglio e vigore. E realismo (non c'è un personaggio che non abbia motivazioni convincenti). Una pagina...