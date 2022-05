Highlights Miami Heat-Boston Celtics 96-100 | Gara-7 playoff Nba VIDEO

(Di lunedì 30 maggio 2022) Glidi96-100. Isi sono qualificati per le 22esime Finals Nba della loro storia, a 12 anni dall’ultima volta e sfideranno i Warriors. Non basta Butler agli: 35 punti, miglior realizzatore, 9 rimbalzi. Numeri che però non bastano. Protagonista peril solito Jayson Tatum con i suoi 26 punti, 9/21 dal campo e 4/7 dall’arco, a cui aggiunge 10 rimbalzi, sei assist e un paio di stoppate. SportFace.

Playoff NBA, Miami-Boston, gara-7 epica: i Celtics battono gli Heat e vanno alle Finals

... "Oggi prima di farmi un pisolino, stavo guardando alcunie alcuni momenti dedicati a ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti playoff nba Epica gara - 7: Boston battee ...Boston fa gara di testa per 48 minuti a, batte a domicilio gli Heat e si prende la 22partecipazione alle NBA Finals della storia Celtics: merito dei 26 punti di Tatum e dei 24 a testa di Smart e Brown. Butler le prova tutte, chiude ...VIDEO - Gli Highlights di Miami Heat-Boston Celtics 96-100: Gara-7 playoff Nba: Tatum e compagni alle Finals contro i Warriors (VIDEO) ...Nella vittoria in gara 7 delle Eastern Conference Finals vinta dai Celtics a Miami per 100-96, Jayson Tatum, 24 anni, ha indossato una fascia da braccio in onore di Kobe Bryant. Una prestazione da 26 ...