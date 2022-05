“Ha un gamberetto là sotto” La vip distrugge il famoso ex fidanzato | il dettaglio intimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022) Chiara NastiZaniolo. Non corre buon sangue tra Chiara Nasti e l’exNicolò Zaniolo,il giocatore della Roma diventato per la prima volta padre lo scorso anno dall’ex fidanzata Sara Scaperrotta. La polemica è scoppiata dopo quanto accaduto durante la parata di festeggiamenti della Conference League vinta dalla Roma proprio grazia e un gol di Nicolò Zaniolo, che in passato è statocon Chiara Nasti, oggi felice accanto al calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, dal quale aspetta il primo figlio (qui la polemica sulla festa allo stadio Olimpico per la rivelazione del sesso del piccolo). Chiara NastiZaniolo: la frecciatina dell’ex fidanzata In quell’occasione il calciatore della Roma aveva accolto con grande soddisfazione il coro dei tifosi della Roma “Il figlio di ...