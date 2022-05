Guerra Russia-Ucraina, l’Ue trova l’accordo sul petrolio di Mosca. Subito risorse per 9 miliardi a Kiev. Il patriarca Kirill verso l’inserimento nella black list. Dal porto di Mariupol parte il primo cargo dopo due mesi di blocco (Di lunedì 30 maggio 2022) Stop all’import del greggio via nave ma oleodotti esentati dall’embargo. Orban tiene l’Europa in ostaggio. Von der Leyen: «Entro fine anno le importazioni di greggio saranno ridotte del 90%». Olanda e Danimarca non pagano in rubli: forniture ridotte Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) Stop all’import del greggio via nave ma oleodotti esentati dall’embargo. Orban tiene l’Europa in ostaggio. Von der Leyen: «Entro fine anno le importazioni di greggio saranno ridotte del 90%». Olanda e Danimarca non pagano in rubli: forniture ridotte

