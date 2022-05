Guerra Russia-Ucraina, Lavrov: “Se Kiev smina i porti, via libera alle navi con il grano”. L’Ue trova l’accordo sul petrolio di Mosca. A Severodonetsk 12 mila civili intrappolati (Di lunedì 30 maggio 2022) Il patriarca Kirill verso l’inserimento nella black list. Gazprom interrompe le forniture all’Olanda. Il sindaco di Mariupol: «Gli orfani interrogati e portati via dai russi» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) Il patriarca Kirill verso l’inserimento nella black list. Gazprom interrompe le forniture all’Olanda. Il sindaco di Mariupol: «Gli orfani interrogati e portati via dai russi»

Pubblicità

mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - LaStampa : Giannini: 'Finora l'unica idea di pace possibile è quella di Kissinger: Ucraina e Russia rinuncino a qualcosa. L'al… - GiovaQuez : D'Orsi: 'Non credo l'Ucraina possa vincere contro la Russia, ma questa non è la guerra dell'Ucraina, è una guerra t… - cmariafranco : RT @elevisconti: In Russia sono stati deportati 230000 bambini. Sul Corriere @federicofubini oggi ci racconta che Putin ha firmato un edit… - PaoliniGianni : @jacopo_iacoboni Non capisco perché dover imporre altre sanzioni quando la Russia ha già perso la guerra il 22/4.. -