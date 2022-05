Guerra Russia-Ucraina, gli Usa non manderanno a Kyiv missili a lungo raggio. I russi assediano Severodonetsk: “Abbiamo distrutto il sito con le armi spedite dall’Italia” (Di lunedì 30 maggio 2022) Orban contro la Commissione Ue: «Sul pacchetto di sanzioni l’Unione è irresponsabile». No di Putin alla telefonata con Zelensky e Erdogan Leggi su lastampa (Di lunedì 30 maggio 2022) Orban contro la Commissione Ue: «Sul pacchetto di sanzioni l’Unione è irresponsabile». No di Putin alla telefonata con Zelensky e Erdogan

Advertising

mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal processo farsa stile Norimberga - Corriere : Settecento milioni al giorno per la guerra dello zar. La Russia ha già esaurito il 70% della forza militare - lettera_mosca : Obiettivo Severodonetsk - La strategia russa, la difesa ucraina. La battaglia per Severodonetsk.… - avvvitalemario : RT @paoloigna1: #Biden conferma che gli #USA non daranno a #Zelenskyy missili a medio raggio Ucraina - Russia, le news dalla guerra. Mosca… -