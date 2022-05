Guerra in Ucraina: un’Ue spaccata cerca (di nuovo) l’accordo sull’embargo al petrolio russo (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles – “Raggiungeremo un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni” alla Russia “entro lunedì pomeriggio”. Lo ha annunciato alla radio France Info l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, in vista del Consiglio europeo di oggi. “Nel prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia non falliremo sull’embargo petrolifero”, ha confermato Borrell, ribadendo che “alla fine ci sarà un accordo”, malgrado la resistenza dell’Ungheria (e di altri Stati). Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi interverrà in collegamento video da Kiev al vertice Ue straordinario dedicato alle nuove sanzioni contro la Russia. Oltre all’embargo petrolifero, il pacchetto di sanzioni mira a escludere le banche russe dal sistema finanziario internazionale swift. I 27 inoltre dovrebbero dare il via libera ad aiuti all’Ucraina fino a nove ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles – “Raggiungeremo un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni” alla Russia “entro lunedì pomeriggio”. Lo ha annunciato alla radio France Info l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, in vista del Consiglio europeo di oggi. “Nel prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia non falliremopetrolifero”, ha confermato Borrell, ribadendo che “alla fine ci sarà un accordo”, malgrado la resistenza dell’Ungheria (e di altri Stati). Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi interverrà in collegamento video da Kiev al vertice Ue straordinario dedicato alle nuove sanzioni contro la Russia. Oltre all’embargo petrolifero, il pacchetto di sanzioni mira a escludere le banche russe dal sistema finanziario internazionale swift. I 27 inoltre dovrebbero dare il via libera ad aiuti all’fino a nove ...

CarloVerdelli : “Ci torturano e uccidono nelle piazze”. Marta Serafini @Corriere dal Donbass. Si avvicinano i primi 100 giorni di q… - matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - ModernoAlex : RT @putino: La polizia aveva redatto questo protocollo contro Shevchuk dopo che il cantante dal palco durante un suo concerto ad Ufa aveva… - atlantidelibri : RT @mannocchia: Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma letale htt… -