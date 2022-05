Guerra in Ucraina, Mosca: “Distrutta batteria di obici di fabbricazione italiana nell’area di Kiev” (Di lunedì 30 maggio 2022) La forze armate russe hanno distrutto una batteria di obici da 155 mm di fabbricazione italiana in dotazione all’esercito ucraino. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, lo riporta la Tass. Mosca ha fornito anche un filmato: per scoprire le posizioni di tiro – hanno specificato le forze russe – è stato utilizzato un drone. La posizione di tiro Ucraina è stata scoperta dai sistemi di ricognizione dell’artiglieria e un’ulteriore ricognizione è stata condotta da un veicolo aereo senza pilota. Il registratore di dati del drone ha confermato che l’attacco di artiglieria ha eliminato “un plotone di artiglieri nazionalisti ucraini insieme agli obici italiani”, ha dichiarato il ministero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) La forze armate russe hanno distrutto unadida 155 mm diin dotazione all’esercito ucraino. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, lo riporta la Tass.ha fornito anche un filmato: per scoprire le posizioni di tiro – hanno specificato le forze russe – è stato utilizzato un drone. La posizione di tiroè stata scoperta dai sistemi di ricognizione dell’artiglieria e un’ulteriore ricognizione è stata condotta da un veicolo aereo senza pilota. Il registratore di dati del drone ha confermato che l’attacco di artiglieria ha eliminato “un plotone di artiglieri nazionalisti ucraini insieme agliitaliani”, ha dichiarato il ministero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CarloVerdelli : “Ci torturano e uccidono nelle piazze”. Marta Serafini @Corriere dal Donbass. Si avvicinano i primi 100 giorni di q… - matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - Fra_Lu77 : RT @andr900: La Russia per giustificare la guerra in Cecenia in pratica si fece degli attentati da sola per poi incolpare i ceceni. Per l… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo entra nella bozza delle conclusioni del vertice straordinario Ue https://t.c… -