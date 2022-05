Guerra in Ucraina, Mosca annuncia: “Distrutto deposito con l’artiglieria inviata dall’Italia” – VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) L”esercito russo ha Distrutto un deposito in cui erano conservata una parte dell’artiglieria inviata dall’Italia all’Ucraina. Lo riferiscono le agenzie di stampa di Mosca, citando il ministero della Difesa di Mosca. I militari hanno infatti anche pubblicato un VIDEO in cui si mostra una postazione nascosta tra gli alberi. Guerra in Ucraina: Distrutto deposito di armi italiane “Il Ministero della Difesa della Russia ha pubblicato un VIDEO che mostra la distruzione di una postazione di obici di fabbricazione italiana forniti all’Ucraina”, questo il commento del Ministero della Difesa russo all’agenzia di stampa Tass. La posizione di tiro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) L”esercito russo haunin cui erano conservata una parte delall’. Lo riferiscono le agenzie di stampa di, citando il ministero della Difesa di. I militari hanno infatti anche pubblicato unin cui si mostra una postazione nascosta tra gli alberi.indi armi italiane “Il Ministero della Difesa della Russia ha pubblicato unche mostra la distruzione di una postazione di obici di fabbricazione italiana forniti all’”, questo il commento del Ministero della Difesa russo all’agenzia di stampa Tass. La posizione di tiro ...

