Guerra in Ucraina: cosa si sa su una possibile telefonata Putin-Zelensky (Di lunedì 30 maggio 2022) Potrebbe esserci presto una telefonata tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sotto la regia della Turchia e di Tayyip Erdogan? Non è facile rispondere a questa domanda. Ci si può, però, attenere a quelli che sono i fatti fino ad ora emersi. Le fonti di stampa a livello internazionale riprendono le dichiarazioni del portavoce del presidente ucraino. Nelle parole di Serhiy Nikiforov, è emerso che l'Ucraina prenderebbe in considerazione la proposta di un'interlocuzione con il presidente della Russia. Incontro Putin-Zelensky, cosa si è detto nelle scorse settimane? Facendo alcuni passi indietro si ricorderà come già Zelensky dichiarò di essere pronto a incontrare Vladimir Putin. «Non voglio – disse il presidente ucraino – ma devo». Da ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 30 maggio 2022) Potrebbe esserci presto unatra Vladimire Volodymyrsotto la regia della Turchia e di Tayyip Erdogan? Non è facile rispondere a questa domanda. Ci si può, però, attenere a quelli che sono i fatti fino ad ora emersi. Le fonti di stampa a livello internazionale riprendono le dichiarazioni del portavoce del presidente ucraino. Nelle parole di Serhiy Nikiforov, è emerso che l'prenderebbe in considerazione la proposta di un'interlocuzione con il presidente della Russia. Incontrosi è detto nelle scorse settimane? Facendo alcuni passi indietro si ricorderà come giàdichiarò di essere pronto a incontrare Vladimir. «Non voglio – disse il presidente ucraino – ma devo». Da ...

Advertising

matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - CarloVerdelli : “Ci torturano e uccidono nelle piazze”. Marta Serafini @Corriere dal Donbass. Si avvicinano i primi 100 giorni di q… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - norditalia2020 : RT @LaRagione_eu: Il presidente ucraino #Zelensky ha rimosso il capo della sicurezza a #Kharkiv, Roman #Dudin. La decisione è stata così mo… - rutilious : RT @strange_days_82: Orsini attacco frontale al governo Draghi. 'Ha manipolato il popolo italiano con un finto piano di pace' #NonelArena #… -