Guenda Goria: chi è, età, che lavoro fa, il padre, chi è il fidanzato, Instagram, la gravidanza psicotica di Vera Miales (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Maria Teresa Ruta, che sarà in studio con la figlia Guenda Goria. Che lavoro fa Guenda Goria Guenda Goria è nata il 4 dicembre del 1988 a Roma sotto il segno del Sagittario. Ha 31 anni e nella vita è un'attrice e pianista. Lei è la figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. Guenda ha studiato recitazione e si è diplomata al The Actor's Academy di Milano. Ha studiato danza per dieci lunghi anni e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Ha anche una laurea in Filosofia ed Estetica.

