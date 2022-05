Guardia Sanframondi, successo per la XVIII giornata di prevenzione cardiovascolare (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Soddisfazione e successo” sono state le parole pronunciate dal Cav. Carlo Labagnara, Presidente della Associazione ONLUS “Gli Amici del Cuore” per la XVIII giornata di prevenzione cardiovascolare tenuta a Guardia Sanframondi Sabato 28 maggio. Ideata dal Direttivo, alla presidenza di Carlo Labagnara, è stata realizzata attraverso la passione verso queste tematiche del dottore Gian Luca Iannuzzi specialista Cardiologo, il dottore Aureliano Ciervo Ricercatore Nutrizionista e Giovanni Pigna medico Patologo Clinico specialista per le malattie del metabolismo lipidico. La giornata ha visto la partecipazione di un primo gruppo di guardiesi che, sensibilizzati al controllo dei fattori di rischio dal proprio medico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Soddisfazione e” sono state le parole pronunciate dal Cav. Carlo Labagnara, Presidente della Associazione ONLUS “Gli Amici del Cuore” per laditenuta aSabato 28 maggio. Ideata dal Direttivo, alla presidenza di Carlo Labagnara, è stata realizzata attraverso la passione verso queste tematiche del dottore Gian Luca Iannuzzi specialista Cardiologo, il dottore Aureliano Ciervo Ricercatore Nutrizionista e Giovanni Pigna medico Patologo Clinico specialista per le malattie del metabolismo lipidico. Laha visto la partecipazione di un primo gruppo di guardiesi che, sensibilizzati al controllo dei fattori di rischio dal proprio medico ...

