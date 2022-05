Gualtieri vuole trovare casa ai rom: l’affitto fino a 800 euro lo paga il Comune (Di lunedì 30 maggio 2022) La giunta Gualtieri intende chiudere i tre campi nomadi di Candoni, Salviati e Lombroso puntando sull’integrazione. Ovviamente a spese dei contribuenti cioè con i soldi pubblici. E questo in una città dove non ci sono soldi per riparare le buche e per tagliare l’erba negli spazi verdi, cioè ciò che rappresenta l’ordinaria amministrazione. Il sindaco Gualtieri e i suoi collaboratori tuttavia stanno studiando per i rom “un percorso che prevede anche aiuti economici. fino a diecimila euro, per il «sostegno alloggiativo», passando per la regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza, l’inserimento nel mondo del lavoro e la scolarizzazione dei bambini”. La strategia del sindaco per sgomberare i campi nomadi La notizia la riporta oggi Il Messaggero, specificando che il piano sarebbe rivolto a una platea di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) La giuntaintende chiudere i tre campi nomadi di Candoni, Salviati e Lombroso puntando sull’integrazione. Ovviamente a spese dei contribuenti cioè con i soldi pubblici. E questo in una città dove non ci sono soldi per riparare le buche e per tagliare l’erba negli spazi verdi, cioè ciò che rappresenta l’ordinaria amministrazione. Il sindacoe i suoi collaboratori tuttavia stanno studiando per i rom “un percorso che prevede anche aiuti economici.a diecimila, per il «sostegno alloggiativo», passando per la regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza, l’inserimento nel mondo del lavoro e la scolarizzazione dei bambini”. La strategia del sindaco per sgomberare i campi nomadi La notizia la riporta oggi Il Messaggero, specificando che il piano sarebbe rivolto a una platea di ...

