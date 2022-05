Gualtieri | no turismo mordi e fuggi | partire da ripopolamento centro

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Ci sono due dimensioni. Innanzitutto ci sono da affrontare le singole situazioni caso per caso per capire dove e come è possibile, come Roma Capitale, contrastare processi che vedono spesso librerie e luoghi importanti subire i contraccolpi della crisi: ci sono situazioni diverse, spesso private, per questo dobbiamo affrontare caso per caso.” “Poi c’è un tema più generale che è quello di favorire innanzitutto ildelstorico, perché se è solo la ‘Disneyland’ di unè chiaro che le attività di qualità hanno maggiore difficoltà”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, a margine degli Stati generali del Patrimonio di Roma in corso alla Centrale Montemartini di via Ostiense, in merito alla crisi delle attività in ...

