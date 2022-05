Grave lutto per Rania di Giordania: è mancato il padre (Di lunedì 30 maggio 2022) L’annuncio sui canali social È stata la stessa Rania di Giordania a comunicare la perdita del Faisal Al-Yasin. La Regina ha pubblicato una foto Instagram scrivendo: «Caro papà, riposa in pace». Dopo l’annuncio il Re Abdallah II ha indetto sette giorni di lutto e diffuso un comunicato in cui esprime il suo dolore per la morte di Faisal. Il monara era anche nonno dei quattro figli di Rania di Giordania: il principe ereditario Hussein, la principessa Imán, la principessa Salma e il principe Hashem. Il re, padre di Rania di Giordana e di Dina e Magdi è morto a 88 anni. Nato nel 1934 in CisGiordania, vantava anche una laurea in Medicina all’Università del Cairo e una specializzazione in chirurgia e pediatria. Leggi anche: Platinum Jubilee: Ed Sheeran ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) L’annuncio sui canali social È stata la stessadia comunicare la perdita del Faisal Al-Yasin. La Regina ha pubblicato una foto Instagram scrivendo: «Caro papà, riposa in pace». Dopo l’annuncio il Re Abdallah II ha indetto sette giorni die diffuso un comunicato in cui esprime il suo dolore per la morte di Faisal. Il monara era anche nonno dei quattro figli didi: il principe ereditario Hussein, la principessa Imán, la principessa Salma e il principe Hashem. Il re,didi Giordana e di Dina e Magdi è morto a 88 anni. Nato nel 1934 in Cis, vantava anche una laurea in Medicina all’Università del Cairo e una specializzazione in chirurgia e pediatria. Leggi anche: Platinum Jubilee: Ed Sheeran ...

Advertising

infoitcultura : Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli dopo il grave lutto - Marilenapas : RT @fanpage: Grave lutto per Andrea Bocelli - CronacaSocial : ? Grave lutto per Andrea Bocelli. 'Ci mancherà tantissimo. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una straordinaria v… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Grave lutto per Andrea Bocelli - pinoapprendi : RT @AntigoneOnlus: In questi giorni la comunità di Antigone è stata colpita da un grave lutto. Ci ha lasciati Marina Graziosi, che è stata… -