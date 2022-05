Grande Fratello Vip | storico presentatore rifiuta il reality ‘Non lavoro dal 2006’

(Di lunedì 30 maggio 2022) La Casa delè ormai diventato un luogo ambitissimo da molti. Tra questi ci sono anche tantissimi Vip che mai avremmo immaginato di vedere all’interno di uncome Adriana Volpe, Rita Rusic, Michele Cucuzza e tanti altri. Nonostante la Casa sia un luogo molto ambito c’è chi ha ammesso che non parteciperebbe mai ad un. Parliamo di Claudio Lippi, il famoso conduttore italiano che, all’invito da parte di Alfonso Signorini di entrare a far parte dei concorrenti della prossima edizione del GfVip, avrebbe categoricamenteto. Claudio Lippi dice di “no” alla Casa più spiata d’Italia Claudio Lippi avrebbe quindito l’invito da parte di Alfonso Signorini di entrare nella Casa. In una intervista al Corriere della Sera ha detto: “Ho ...

Brutte notizie al GF Vip 7. Abbandona il programma per sempre, potrebbe essere un problema La Casa del Grande Fratello è ormai diventato un luogo ambitissimo da molti. Tra questi ci sono anche tantissimi Vip che mai avremmo immaginato di vedere all'interno di un reality come Adriana Volpe, ...Grande Fratello Vip prossima edizione, Asia Gianese nel cast L'ultima indiscrezione La popolare influencer Deianira Marzano ha riportato su instagram una ...