Gran premio di Monaco: in casa Ferrari esiste il concetto di responsabilità? (Di lunedì 30 maggio 2022) Il concetto di responsabilità esiste in casa Ferrari? È possibile gettare al vento una gara come quella di Monaco che vedeva le due rosse in prima fila e giungere al traguardo con il poleman in quarta posizione? È possibile, come ho già scritto nei precedenti post, perdere ben 52 punti in tre gare e ritrovarsi prima di Monaco da +46 a –6. Ora, dopo Monaco, addirittura a -9! Con la macchina che viene considerata, dagli uomini Ferrari e non solo, la più veloce della griglia, è normale non riuscire a portare una casa una vittoria nelle ultime 4 gare del campionato? Possibile che nessuno si interroghi su quanto l’attuale gestione della squadra stia ottenendo, o per meglio dire, non ottenendo? Eppure è la stessa gestione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ildiin? È possibile gettare al vento una gara come quella diche vedeva le due rosse in prima fila e giungere al traguardo con il poleman in quarta posizione? È possibile, come ho già scritto nei precedenti post, perdere ben 52 punti in tre gare e ritrovarsi prima dida +46 a –6. Ora, dopo, addirittura a -9! Con la macchina che viene considerata, dagli uominie non solo, la più veloce della griglia, è normale non riuscire a portare unauna vittoria nelle ultime 4 gare del campionato? Possibile che nessuno si interroghi su quanto l’attuale gestione della squadra stia ottenendo, o per meglio dire, non ottenendo? Eppure è la stessa gestione ...

Advertising

ScuderiaFerrari : Il Gran Premio di Monaco raccontato da @marc_gene. #essereFerrari ?? #MonacoGP - chetempochefa : Per il gran finale di @chetempochefa #ctcf : il 2 volte Premio Oscar @TomHanks e la rivelazione #AustinButler quest… - DisneyPixarIT : Ai vostri posti, partenza... Verso l'Infinito e oltre! #Lightyear e @scuderiaferrari hanno fatto squadra per una c… - F4RFALL3 : ma in che senso briatore con heidi klum felici e contenti al gran premio - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Confusione, improvvisazione, paura di sbagliare: non è la prima volta che si perde una gara per errori di strategia...' @… -