GOLD | Zac Efron e le avversità del deserto australiano dal 30 giugno al cinema

(Di lunedì 30 maggio 2022) E’ stato comunicata la nuova data di uscita neiil prossimo 30del thriller di sopravvivenza, e coglie l’occasione per rilasciare il poster ed il trailer del film. Di cosa parla “”? Diretto e sceneggiato da Anthony Hayes, che nel film si è ritagliato il ruolo di co-protagonista,racconta la storia di due vagabondi (la coppia formata da Anthony Hayes e Zac), che viaggiano nel vasto. Durante il loro cammino i due si imbattono in un’enorme pepita d’oro, la più grande mai rinvenuta. L’ossesione della richezza Quanto potrebbero guadagnare con quel pezzo d’oro e quale vita lussuosa potrebbero condurre? Ossessionati dal pensiero della sterminata ricchezza che hanno tra le mani, i due pensano a ...

Efron nel trailer italiano di, thriller di sopravvivenza diretto e sceneggiato da Anthony Hayes, dal 9 giugno al ..., il nuovo film con starEfron , arriverà nei cinema italiani il 9 giugno e online sono stati condivisi il poster e il trailer italiano del progetto diretto da Anthony Hayes. Nel video si ...GOLD: In un futuro non troppo lontano, due vagabondi (Zac Efron, Anthony Hayes) che viaggiano attraverso il deserto trovano la più grande ...Il survival thriller con Zac Efron alle prese con le avversità del deserto australiano, Gold, ha cambiato data d'uscita, prevista ora per il 30 giugno.