Giugliano, nasconde cellulare nello spogliatoio per riprendere una dipendente: denunciato (Di lunedì 30 maggio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia ha accertato che un dipendente di un negozio a Giugliano aveva nascosto il telefono nello spogliatoio di un negozio per riprendere un'altra dipendente. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano- Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Santa Maria

