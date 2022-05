Italpress : Giubileo, Gualtieri “Incontro proficuo e positivo” - TuttoSuRoma : RT @TuttoSuRoma: #Roma, il Comune si arrende sulle strade consolari. Gestione affidata all'Anas - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: #Roma, il Comune si arrende sulle strade consolari. Gestione affidata all'Anas - TuttoSuRoma : #Roma, il Comune si arrende sulle strade consolari. Gestione affidata all'Anas - Sbrn65 : RT @tempoweb: Il Comune di #Roma si arrende sulle strade: non sa gestirle e lascia il compito all’#Anas #mobilita #traffico #gualtieri #24m… -

Agenzia ANSA

... per confrontarci sui temi dele sul lavoro che stiamo svolgendo. È un lavoro proficuo e positivo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, a margine degli Stati generali del ...La giuntasi è resa conto che è inutile continuare quando su quella strada dovranno ... Che i lavori riprenderanno prima del. Fino ad allora via Nazionale rimarrà cosi, rotta a metà ... Giubileo: Gualtieri, oggi incontro con governo e Santa Sede - Lazio "Oggi c'è stato un incontro istituzionale in cui nella veste di commissario, insieme al sottosegretario Garofoli e all'ambasciatore della Santa Sede, abbiamo incontrato l'assessore della segreteria di ..."C'è stato un incontro istituzionale in cui nella veste di commissario, insieme al sottosegretario Garofoli e all'ambasciatore della Santa Sede, abbiamo i ...