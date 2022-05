Giù le tasse e stipendi da alzare. “Mai vista una cosa così”: la ricetta di Sibilia contro la crisi (Di lunedì 30 maggio 2022) Lavoro stagionale? Meglio il reddito di cittadinanza. Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno ed esponente del Movimento 5 Stelle, è ospite della puntata del 30 maggio di Stasera Italia, programma tv di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, e sottolinea come bisogna lavorare per abbassare il cuneo fiscale e alzare gli stipendi dei lavoratori, ma il reddito di cittadinanza non va messo in discussione: “Negli ultimi 30 anni il salario in Italia non è mai aumentato, addirittura è diminuito del 2,9% (statistiche dell'Ocse), siamo in fondo alla classifica dell'Unione europea. Lavoriamo per abbassare il cuneo fiscale e per aumentare lo stipendio dei lavoratori, ma non dobbiamo mettere in discussione una misura come il reddito di cittadinanza, che è la base fondamentale del welfare di un paese ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Lavoro stagionale? Meglio il reddito di cittadinanza. Carlo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno ed esponente del Movimento 5 Stelle, è ospite della puntata del 30 maggio di Stasera Italia, programma tv di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, e sottolinea come bisogna lavorare per abbassare il cuneo fiscale eglidei lavoratori, ma il reddito di cittadinanza non va messo in discussione: “Negli ultimi 30 anni il salario in Italia non è mai aumentato, addirittura è diminuito del 2,9% (statistiche dell'Ocse), siamo in fondo alla classifica dell'Unione europea. Lavoriamo per abbassare il cuneo fiscale e per aumentare loo dei lavoratori, ma non dobbiamo mettere in discussione una misura come il reddito di cittadinanza, che è la base fondamentale del welfare di un paese ...

