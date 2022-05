Giro d’Italia, il quarto posto di Nibali (all’addio) è l’unica nota positiva per il ciclismo italiano rimasto senza talenti (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli scatti, anzi lo scatto, uno solo, quello sul Colle della Maddalena nella tappa verso Torino, quasi un tributo alla carriera. Poi la resistenza, l’orgoglio, le emozioni di Vincenzo Nibali, in un mare di noia della classifica e di nulla del ciclismo italiano, nel Giro che ha incoronato Jay Hindley, non proprio un carneade ma quasi, primo australiano della storia a vincere la corsa rosa. Il Giro d’Italia 2022 verrà ricordato come l’ultima volta di Nibali (se l’addio, annunciato nella sua Catania, sarà davvero confermato) e poi sarà dimenticato presto. Non è stata un’edizione memorabile, né per i colori azzurri, né per lo spettacolo in generale: quasi 3.500 chilometri per risolvere tutto sull’ultima salita, in particolare sulle ultime rampe del Fedaia, dove Hindley ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli scatti, anzi lo scatto, uno solo, quello sul Colle della Maddalena nella tappa verso Torino, quasi un tributo alla carriera. Poi la resistenza, l’orgoglio, le emozioni di Vincenzo, in un mare di noia della classifica e di nulla del, nelche ha incoronato Jay Hindley, non proprio un carneade ma quasi, primo australiano della storia a vincere la corsa rosa. Il2022 verrà ricordato come l’ultima volta di(se l’addio, annunciato nella sua Catania, sarà davvero confermato) e poi sarà dimenticato presto. Non è stata un’edizione memorabile, né per i colori azzurri, né per lo spettacolo in generale: quasi 3.500 chilometri per risolvere tutto sull’ultima salita, in particolare sulle ultime rampe del Fedaia, dove Hindley ha ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - giroditalia : ?? The day @JaiHindley tied his name to the Giro d'Italia forever. ?? Il giorno in cui @JaiHindley ha legato per sem… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? Engraved in history ???? #Giro - gazzettamantova : Giro d'Italia, il direttore sportivo Gasparotto in lacrime alla maglia rosa Hindley: 'Sei leggenda' La gioia per la… - Profilo3Marco : RT @voceditalia: Il Giro d’Italia a Hindley, la prima volta di un australiano -