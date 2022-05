Giro d’Italia 2022, il pagellone. Jai Hindley eccezionale, Carapaz crolla sul più bello; Nibali e Pozzovivo strepitosi (Di lunedì 30 maggio 2022) pagellone Giro d’Italia 2022 Jai Hindley, voto 10: chi l’avrebbe mai detto? Nella Corsa Rosa di due anni fa era esploso all’improvviso, rischiando di trovare il colpaccio e venendo beffato proprio all’ultima cronometro da Tao Geoghegan Hart. Questa volta però fa saltare il banco, non partendo tra i favoriti. In salita è eccezionale: mai in difficoltà, sempre pronto ad attaccare. Assieme alla Bora-hansgrohe fa la differenza e trova, nell’ultimo tappone, la Maglia Rosa. Un trionfo che lo lancia in un’altra dimensione. Richard Carapaz, voto 7,5: era il grande favorito della vigilia, ma gli è mancato qualcosa sul più bello per portare a casa il secondo Trofeo Senza Fine della carriera. Che non fosse in forma smagliante lo si era capito: ha sempre provato a ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022)Jai, voto 10: chi l’avrebbe mai detto? Nella Corsa Rosa di due anni fa era esploso all’improvviso, rischiando di trovare il colpaccio e venendo beffato proprio all’ultima cronometro da Tao Geoghegan Hart. Questa volta però fa saltare il banco, non partendo tra i favoriti. In salita è: mai in difficoltà, sempre pronto ad attaccare. Assieme alla Bora-hansgrohe fa la differenza e trova, nell’ultimo tappone, la Maglia Rosa. Un trionfo che lo lancia in un’altra dimensione. Richard, voto 7,5: era il grande favorito della vigilia, ma gli è mancato qualcosa sul piùper portare a casa il secondo Trofeo Senza Fine della carriera. Che non fosse in forma smagliante lo si era capito: ha sempre provato a ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - giroditalia : ?? The day @JaiHindley tied his name to the Giro d'Italia forever. ?? Il giorno in cui @JaiHindley ha legato per sem… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? Engraved in history ???? #Giro - amicofracito : RT @CafeRoubaix: Domenico Pozzovivo (39) becomes the oldest rider since Giovanni Rossignoli in 1924 to finish top 10 at the Giro d'Italia. - Gazzetta_it : Cairo: 'È stato un Giro spettacolare. Ora un ruolo speciale per Nibali...' #Giro2022 -