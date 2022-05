Giovani, guerra e rincari: la crisi invisibile delle nuove generazioni – La videoinchiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) «Se le cose dovessero continuare così, non avremo mai un piede nel futuro, ma saremo sempre in quel presente che sa troppo di passato». Sono le parole di una delle tante Giovani studentesse e lavoratrici che hanno raccontato a Open le difficoltà arrivate con le conseguenze della guerra in Ucraina. L’invasione russa, iniziata lo scorso 24 febbraio, ha avuto ripercussioni economiche globali, con rincari che hanno coinvolto cereali e alimentari, gas, carburanti e tutta la catena di approvvigionamento. A causa delle sanzioni contro Mosca e del blocco dei trasporti, anche marittimi, il prezzo di più prodotti sul mercato internazionale è salito alle stelle. Cosa dicono i dati Secondo le ultime rilevazioni di Codacons, nel mese di maggio di quest’anno la benzina è aumentata del 13 per cento e il ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) «Se le cose dovessero continuare così, non avremo mai un piede nel futuro, ma saremo sempre in quel presente che sa troppo di passato». Sono le parole di unatantestudentesse e lavoratrici che hanno raccontato a Open le difficoltà arrivate con le conseguenze dellain Ucraina. L’invasione russa, iniziata lo scorso 24 febbraio, ha avuto ripercussioni economiche globali, conche hanno coinvolto cereali e alimentari, gas, carburanti e tutta la catena di approvvigionamento. A causasanzioni contro Mosca e del blocco dei trasporti, anche marittimi, il prezzo di più prodotti sul mercato internazionale è salito alle stelle. Cosa dicono i dati Secondo le ultime rilevazioni di Codacons, nel mese di maggio di quest’anno la benzina è aumentata del 13 per cento e il ...

