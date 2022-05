Advertising

Borsa Italiana

Grandeper Softlab , che mette a segno un rialzo del 5,47%. Controllato progresso per Giglio Group , che chiude in salita dello 0,78%. 30 - 05 - 2022 18:00Quindi, nelle ore meno calde della, bisogna dedicarsi al nuoto, ad andare in bici o alla ... Infine, per dissetarci, potremmo optare per acqua, frullati, spremute di agrumi, caffè o tè ... Giornata tonica per il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,17%) (Teleborsa) - L'indice del settore telecomunicazioni si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni. Il FTSE ...Giornata "no" anche per il listino milanese che ieri ha pagato ... Bilancio positivo per Leonardo, che vanta un progresso dello 0,89%. Sostanzialmente tonico Banco BPM, che registra una plusvalenza ...