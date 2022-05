Giorgi-Kasatkina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Camila Giorgi affronterà Daria Kasatkina nella circostanza degli ottavi di finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. La tennista italiana ha messo in pratica il primo exploit stagionale, dopo varie delusioni post-Australian Open; dopo varie delusioni al primo turno, l’azzurra ha conquistato successi convincenti in serie a Parigi, eliminando in ultima istanza anche Aryna Sabalenka. Accelerazioni letali, coraggio da vendere e una voglia di dimostrare al mondo il suo valore assolutamente rilevante: Giorgi è pronta a raggiungere traguardi precedentemente soltanto ipotizzabili. Per il primo quarto di finale al Roland Garros, la brillante marchigiana dovrà vedersela con la russa Kasatkina, tennista tatticamente ordinata a in ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Camilaaffronterà Darianella circostanza degli ottavi di finale del tabellone principale del. La tennista italiana ha messo in pratica il primo exploit stagionale, dopo varie delusioni post-Australian Open; dopo varie delusioni al primo turno, l’azzurra ha conquistato successi convincenti in serie a Parigi, eliminando in ultima istanza anche Aryna Sabalenka. Accelerazioni letali, coraggio da vendere e una voglia di dimostrare al mondo il suo valore assolutamente rilevante:è pronta a raggiungere traguardi precedentemente soltanto ipotizzabili. Per il primo quarto di finale al, la brillante marchigiana dovrà vedersela con la russa, tennista tatticamente ordinata a in ...

