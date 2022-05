Giorgi eliminata negli ottavi di finale del Roland Garros

(Di lunedì 30 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Camilaesce di scenadidelfemminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 30enne tennista di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, si è arresa russa Daria Kasatkina, n.20 Wta e ventesima testa di serie, con il punteggio di 6-2 6-2, maturato in un'ora e 22 minuti di gioco.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

Lacontinua a soffrire al servizio e deve annullare una palla break già in apertura di parziale. Sull'1 - 1, però, la Kasatkina è cinica e mette a segno il break con il quale si garantisce il ...Bene anche Camila: la trentenne di Macerata, trentesima al mondo, si è imposta 6 - 3 7 - 5, ...Simona Halep, vincitrice del torneo nel 2018 ed ex numero uno del mondo. La romena ha ... Roland Garros, Giorgi eliminata agli ottavi: vince Kasatkina 6-2, 6-2 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Camila Giorgi esce di scena negli ottavi di finale del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra ...L’azzurra sfiderà per un posto nei quarti la russa Daria Kasatkina, 20esima forza del tabellone, che ha liquidato la statunitense Shelby Rogers per 6-3 6-2. Parigi – Dopo Martina Trevisan, anche Camil ...