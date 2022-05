Giorgi eliminata negli ottavi di finale del Roland Garros

(Di lunedì 30 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Camilaesce di scenadidelfemminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 30enne tennista di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, si è arresa russa Daria Kasatkina, n.20 Wta e ventesima testa di serie, con il punteggio di 6-2 6-2, maturato in un’ora e 22 minuti di gioco.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

