Gianluca Vacchi, quanto e come guadagna e a quanto ammonta il suo patrimonio (Di lunedì 30 maggio 2022) Gianluca Vacchi patrimonio. L'imprenditore è tornato al centro delle cronache dopo le dichiarazioni di una sua ex collaboratrice domestica, una colf filippina di 44 anni che lo ha portato in tribunale con l'accusa di sfruttamento e vessazioni. 'La Repubblica' ha riportato la notizia, spiegando anche il motivo della denuncia della donna, che ha lavorato per lui dal 25 maggio 2017 al 10 dicembre 2020. La donna ha raccontato che i video che Vacchi realizzava per TikTok erano una fonte di "stress tra il personale" perché se gli stessi suoi dipendenti non ballavano "a tempo di musica", se i balletti non "venivano eseguiti perfettamente", si "scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese". Il licenziamento è arrivato quando ...

