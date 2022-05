Gianluca Vacchi: gli utenti Prime Video chiedono che venga rimosso il suo docu-film (Di lunedì 30 maggio 2022) Gianluca Vacchi sempre più al centro di una bufera mediatica: dopo la notizia della denuncia da parte di una collaboratrice domestica, che ha fatto causa a Mr Enjoy per questioni lavorative, ora sono gli utenti di Amazon Prime a essere infuriati. Gli abbonati alla piattaforma di streaming stanno chiedendo a gran voce che il docu-film, Mucho Mas, sulla vita di Gianluca Vacchi venga rimosso dal catalogo. Sono veramente tanti gli utenti e il follower della pagina Instagram @PrimeVideoit, che con l’hashtag #VacchiOut, stanno chiedendo la rimozione del titolo sull’imprenditore e tiktoker. “Uno sfruttatore non merita un documentario che lo ... Leggi su diredonna (Di lunedì 30 maggio 2022)sempre più al centro di una bufera mediatica: dopo la notizia della denuncia da parte di una collaboratrice domestica, che ha fatto causa a Mr Enjoy per questioni lavorative, ora sono glidi Amazona essere infuriati. Gli abbonati alla piattaforma di streaming stanno chiedendo a gran voce che il, Mucho Mas, sulla vita didal catalogo. Sono veramente tanti glie il follower della pagina Instagram @it, che con l’hashtag #Out, stanno chiedendo la rimozione del titolo sull’imprenditore e tiktoker. “Uno sfruttatore non merita unmentario che lo ...

