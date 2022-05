Gianluca Vacchi | chi è la fidanzata Sharon Fonseca? Età | origini | padre | figlia | lavoro | film | patrimonio | altezza | Instagram

Advertising

Corriere : Rivolta contro la docuserie di Amazon su Gianluca Vacchi: «Fermatela o stop abbonamento» - stanzaselvaggia : I dipendenti di Gianluca Vacchi confezionano un video più ipnotico di quello di Dolce e Gabbana di scuse ai cinesi.… - repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - Jacopx89 : @PrimeVideoIT @Gianluca_Vacchi togliete questo coglione dal catalogo per favore - infoitcultura : Gianluca Vacchi: gli utenti Prime Video chiedono che venga rimosso il suo docu-film -

In mezzo a questa corrente, si infila anche Mucho Más , il documentario sudistribuito da Prime Video che, per caso o per fortuna, è stato visto da (quasi) tutti dopo che una sua ex ...Prima di associarvi al coro che sta chiedendo ad Amazon Prime di togliere dalla piattaforma il documentario autobiografico di, una preghiera: guardatelo. Perché dopo la parola Fine" la pena potrebbe farvi cambiare idea. Cosa altro provare per un cinquantacinquenne che ogni mattina alle 5 spaccate si sveglia e ...Sharon Fonseca è l'attuale fidanzata di Gianluca Vacchi, nonché mamma di sua figlia Blue Jerusalema. Scopriamo tutto su di lei!Alle denunce di Laluna Maricris Bantugon, colf di Gianluca Vacchi per tre anni e mezzo, e alle note vocali pubblicate su La Repubblica (in cui l’imprenditore si infuriava e minacciava di multare i ...