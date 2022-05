Gianluca Vacchi | chi è | età | dove e quando è nato | prima moglie | fidanzata | figlia | genitori | fratello | lavoro | azienda | dove vive | Instagram

Advertising

Corriere : Rivolta contro la docuserie di Amazon su Gianluca Vacchi: «Fermatela o stop abbonamento» - stanzaselvaggia : I dipendenti di Gianluca Vacchi confezionano un video più ipnotico di quello di Dolce e Gabbana di scuse ai cinesi.… - repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - Nikle21800828 : RT @RobyNinAX: Bello sapere che al pubblico italiano serviva uno scandalo per rendersi conto che Gianluca Vacchi sia fondamentalmente un cr… - LiberoMagazine_ : #VacchiOut è il tweet con cui gli utenti stanno chiedendo a @PrimeVideoIT la rimozione del documentario… -

Prima di associarvi al coro che sta chiedendo ad Amazon Prime di togliere dalla piattaforma il documentario autobiografico di, una preghiera: guardatelo. Perché dopo la parola Fine" la pena potrebbe farvi cambiare idea. Cosa altro provare per un cinquantacinquenne che ogni mattina alle 5 spaccate si sveglia e ...Rivolta di colf e pubblico, ma in arrivo c'è già il suo nuovo tormentone estivo.è da anni abituato alla 'pressione' mediatica ma in queste ultime giornate la pressione si è fatta più pesante . Se da un lato c'è il documentario su Amazon Prime Video intitolato ''...È una cosa molto occidentale pensare che basti cancellare qualcosa per convincerci che non sia mai esistita, permettendoci di vivere tranquilli e beati fino al prossimo coro unanime che chiederà un nu ...La furia di Vacchi, hanno sostenuto altri ex collaboratori domestici, arrivava anche quando dimenticavano qualcosa tipo gli occhiali o le punture di testosterone. Alla denuncia dell'ex colf ne seguono ...