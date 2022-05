Ghali e la Sensazione Ultra che c'è nel suo nuovo album (Di lunedì 30 maggio 2022) Ghali ha rilasciato il nuovo album, Sensazione Ultra, ed è un ponte che collega mondi. Parole, luoghi, attitudini, lingue, suoni che sembrano provenire da posti distanti anni luce e che l'artista della cover story di GQ di maggio ha connesso. Tante cose convivono perfettamente dentro questo collettore di 12 tracce e 32 minuti di ottima musica tra drill, trap, drum and bass ed EDM Pop concepita nell'era pandemica e dopo un progetto importante come DNA, eclissato dall'evolversi del virus e non supportato da una dimensione live proprio per la contingenza degli eventi. LEGGI ANCHE: L'evoluzione di GhaliTorna con un nuovo disco l'artista che come pochi altri ha contribuito a cambiare suoni e abitudini della nostra musica. Come? Non smettendo mai di cercare il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 maggio 2022)ha rilasciato il, ed è un ponte che collega mondi. Parole, luoghi, attitudini, lingue, suoni che sembrano provenire da posti distanti anni luce e che l'artista della cover story di GQ di maggio ha connesso. Tante cose convivono perfettamente dentro questo collettore di 12 tracce e 32 minuti di ottima musica tra drill, trap, drum and bass ed EDM Pop concepita nell'era pandemica e dopo un progetto importante come DNA, eclissato dall'evolversi del virus e non supportato da una dimensione live proprio per la contingenza degli eventi. LEGGI ANCHE: L'evoluzione diTorna con undisco l'artista che come pochi altri ha contribuito a cambiare suoni e abitudini della nostra musica. Come? Non smettendo mai di cercare il ...

Advertising

radio_m2o : #SensazioneUltra il nuovo album di #Ghali ?? - FrequenzaIT : “Sensazione Ultra”, il nuovo progetto di Ghali uscito venerdì 20 maggio, ha debuttato come album italiano più vendu… - maremmimpestata : Sensazione ultra (Ghali): ???????? Interessante la scelta di Ghali di dare centralità alle sue origini in questo la… - RadioCity_it : 'Sensazione Ultra', il nuovo progetto di Ghali (uscito il 20 maggio), ha debuttato come album italiano più venduto,… - ViPiu_it : Il cambiamento di Ghali. “New Musical Tales”: Da Album a Sensazione Ultra il suo cambiamento negli anni… -