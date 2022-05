Germania, scoperta rete di pedofili con a capo babysitter. 'Brutalità mai vista, sequestrati milioni di file' (Di lunedì 30 maggio 2022) In Germania le indagini della polizia di Colonia hanno scoperto un network di pedofili che, come riporta la Dpa, avrebbe raggiunto un livello di 'Brutalità inimmaginabile'. A capo un uomo di 44 anni ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Inle indagini della polizia di Colonia hanno scoperto un network diche, come riporta la Dpa, avrebbe raggiunto un livello di 'inimmaginabile'. Aun uomo di 44 anni ...

Advertising

RaiNews : Un tale livello di brutalità disumana verso bambini piccoli e di indifferenza per il loro dolore e le loro urla è q… - ilmessaggeroit : Germania, scoperta rete di pedofili con a capo babysitter. «Brutalità mai vista, sequestrati milioni di file» - carlo_sottile : RT @RaiNews: Un tale livello di brutalità disumana verso bambini piccoli e di indifferenza per il loro dolore e le loro urla è qualcosa che… - salvatorelione : RT @RaiNews: Un tale livello di brutalità disumana verso bambini piccoli e di indifferenza per il loro dolore e le loro urla è qualcosa che… - Marilenapas : RT @RaiNews: Un tale livello di brutalità disumana verso bambini piccoli e di indifferenza per il loro dolore e le loro urla è qualcosa che… -