Germania, l'inflazione sale all'8,7% in maggio, più delle attese. Accelerazione dei rincari anche in Spagna e Belgio. Domani l'Italia

l'inflazione tedesca sale più del previsto in maggio e tocca il record dell'8,7% dal 7,8% di aprile. È il valore più alto dal 1973 e le attese erano per un incremento all'8%. I rincari sono di nuovo trainati dai prezzi dell'energia (+ 38% rispetto al maggio 2021) e dei generi alimentari (+ 11%). Gli economisti si attendono una frenata dell'inflazione a partire dai prossimi mesi, quando entreranno in vigore le misure di sostegno ai redditi come il taglio delle imposte su benzina e gasolio, bollette energetiche oltre a sconti sui biglietti ferroviari. Inflazione in salita anche in Spagna dove passa dall'8,3% di aprile all'8,7%. In questo caso però l'incremento rimane al ...

