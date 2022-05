Germania; l’embargo al petrolio russo rischia di sgretolare l’unità della Ue (Di lunedì 30 maggio 2022) Il ministro dell'economia tedesco critica la strategia della Commissione ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 maggio 2022) Il ministro dell'economia tedesco critica la strategiaCommissione ue L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Germania; l’embargo al petrolio russo rischia di sgretolare l’unità della Ue - MattiaGallo17 : RT @angela__mauro: 'Perché Orbán sì e noi no?'. Salta ancora l'embargo Ue sul petrolio russo (ora sono furiosi quelli che lo importano via… - angela__mauro : 'Perché Orbán sì e noi no?'. Salta ancora l'embargo Ue sul petrolio russo (ora sono furiosi quelli che lo importano… - ItalianoSebbene : @StefanoPutinati Diversi paesi UE, tra cui proprio noi e la Germania, hanno di fatto bocciato l'embargo sul gas rus… - saldifran : @giuslit Orban è un guastafeste fascista se mette il veto all'embargo del petrolio vitale per l'economia ungherese.… -